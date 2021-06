Les nouveaux infectés ont tous moins de 60 ans

Une donnée rassurante pour les hôpitaux, mais aussi un rappel à l'ordre quant à la circulation ininterrompue du virus. D'après la dernière rétrospective du ministère de la Santé, tous les contaminés au Covid ont moins de 60 ans. Ainsi le taux d'incidence est nul dans les catégories 60-74 et 75 ans et plus, qui sont également celles qui sont les plus vaccinées.

Cela démontre d'une part que la vaccination de masse fonctionne au Luxembourg, mais aussi que la crise sanitaire n'est pas terminée. Si la situation s'est grandement améliorée avec très peu de contaminations quotidiennes par rapport au début de l'année, la semaine du 21 au 27 juin a vu le nombre d'infections au Covid augmenter en passant de 90 à 107 (+19%), alors même que le nombre de tests a baissé (de 46 365 à 39 181). Le taux d'incidence est passé de 14 cas pour 100 000 habitants à 17 et le taux de positivité a grimpé à 0,27% contre 0,19% la semaine précédente. Une dynamique que le Luxembourg n'avait plus connue depuis un certain temps...

+108% dans la tranche d'âge 15-29 ans!

Est-ce la propagation du variant Delta, dont la part ne cesse d'augmenter dans les séquençages depuis plusieurs semaines? Le dernier rapport du ministère n'a donné aucun chiffre à ce sujet. «Pour des raisons techniques, les données relatives au séquençage des variants n’ont pas pu être disponibles à temps pour la publication de ce rapport hebdomadaire», explique le ministère.

Toujours est-il que les adolescents et jeunes adultes, encore peu vaccinés, sont les plus concernés par ces nouvelles contaminations. Le taux d'incidence a augmenté de 108% pour la tranche d'âge 15-29 ans. Des chiffres qui incitent à la prudence, sachant que la source de contamination n'est pas connue dans plus de 40% des cas. Le cercle familial (21,5%) demeure la première source connue devant les voyages à l'étranger (15%) et les loisirs (13,1%).

(Thomas Holzer/L'essentiel)