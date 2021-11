Le Made in Luxembourg séduit Dubaï

«C'est un énorme prestige d'avoir été choisie» par la Chambre de commerce pour participer à la semaine du «Made in Luxembourg» au pavillon grand-ducal de l'exposition universelle. À l'issue de cette semaine, Fanny Bervard, créatrice il y a trois ans de Romantico Romantico, une marque de joaillerie, du bijou «très fun et très léger», est comblée. «Pour l'occasion, j'ai créé une collection capsule pour les dames émiraties, j'ai remodelé un modèle déjà existant», explique la jeune femme, dont l'expérience à Dubaï a été très positive. «Je me suis adaptée au marché, j'ai trouvé les locaux pour travailler par la suite, à plus long terme».

Et les retours des clients ont été très positifs. «Ils ont scanné le QR code pour aller tout de suite sur le site, ils ont été super intéressés», affirme Fanny Bervard. Même son de cloche du côté de Fabienne Belnou, qui fait aussi dans le bijou à Luxembourg, et Maurice Léonard, qui fabrique des lunettes à base de matériaux nobles à Hosingen depuis 27 ans. Les deux se sont associés pour assortir des portes-lunettes haut de gamme aux lunettes. Avec, là encore, un certain succès auprès de la clientèle locale. «Pour les prix très élevés, Dubaï, c'est «the place to be», lance Maurice Léonard. Pour Fabienne Belnou, «les gens cherchent la rareté, plus on va vers le sommet dans la clientèle, plus ils veulent de l'exclusif, du sur mesure. Ce son des clients de niches».

Le Grand-Duc héritier Guillaume rencontre Fanny Bervard, créatrice de Romantico Romantico (Crédit photo: © SIP / Jean-Christophe Verhaegen)

En tout, 12 entreprises spécialisées dans le made in Luxembourg étaient présentes à l'exposition universelle cette semaine à l'invitation de la Chambre de commerce. Avec des domaines d'activité aussi divers que le luxe, l'agroalimentaire avec Luxlait, l'innovation verte, le verre, les peluches... Tous ont pu prospecter pour trouver des clients parmi les visiteurs et organiser des rencontres professionnelles. Et ont vu aussi défiler beaucoup de Luxembourgeois. «Ils ont commandé des lunettes depuis Dubaï», sourit Maurice Léonard. Pour Fanny Bervard, cela permet de créer d'autres liens, dans un nouveau contexte.

Le ministre DP des Classes moyennes et du Tourisme Lex Delles a clôturé cette semaine du «Made in Luxembourg» en compagnie du Grand-Duc héritier Guillaume et du directeur général de la Chambre de commerce Carlo Thelen. «Made in Luxembourg est un label qui existe depuis 1984», a rappelé le ministre. «C'est synonyme de qualité. Parfois de très petites entreprises ont ce label, on voit la plus-value pour elles d'une présence à Dubaï».

(À Dubaï, jw/L'essentiel)