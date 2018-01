La gratuité des transports publics reste un vrai tabou

À la fin de l’année dernière, le député déi Lénk, David Wagner, a tenté de raviver le débat sur la gratuité totale des transports publics au Luxembourg. «On demande aux salariés d’être plus flexibles et de pouvoir se déplacer partout. La contrepartie logique serait de rendre les transports publics gratuits. Et c’est sans parler des nuisances liées au temps passé dans les transports», explique le jeune député.

Son idée a d’autant plus de mérite que la gratuité des transports est de plus en plus courante: pour les lycéens et les étudiants ou pour certaines catégories sociales. «L’argument du ministre François Bausch est de dire qu’il existe un certain nombre de réductions pour les personnes en situation précaire. Je ne le partage pas».

Combien coûterait une gratuité totale des transports publics? Pour cette année, le budget global consacré à la planification de la mobilité, des transports publics et ferroviaires est estimé à 891 millions d’euros. Si l’on en croit le ministre des Infrastructures, François Bausch (Déi Gréng), «la gratuité totale des transports publics coûterait chaque année 30 millions d’euros de plus à l’État et ne pousserait pas plus de personnes à utiliser les transports en commun».

(Patrick Théry/L'essentiel)