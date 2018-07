Quatre vols Ryanair annulés depuis le Findel

Les passagers qui ont réservé un vol Ryanair depuis le Luxembourg seront impactés par la grève, le mercredi 25 et le jeudi 26 juillet. La compagnie irlandaise a annulé quatre vols au départ du Findel, a indiqué jeudi lux-Airport. Ceux-ci concernent les liaisons vers Barcelone, Madrid, Porto et Lisbonne (voir en encadré).

«Ryanair contactera les passagers concernés par e-mail ou par SMS, en fonction des coordonnées données au moment de la réservation. Nous vous prions de ne pas vous rendre à l’aéroport si votre vol a été annulé et de contacter Ryanair pour connaître les prochaines étapes et les possibilités de changement de vols», a précisé lux-Airport. Mercredi, Ryanair avait indiqué offrir aux passagers affectés «la possibilité d'être réaffectés sur un vol alternatif opérant dans les sept jours avant ou après les 25 et 26 juillet». Les clients «pourront aussi recevoir le remboursement complet de leurs billets», a précisé la compagnie.

Au total, 600 annulations de vols ont été annoncées, touchant 100 000 passagers sur les deux jours. «Jusqu'à 200 vols quotidiens» seront annulés depuis/vers l'Espagne, 50 depuis/vers le Portugal et 50 depuis/vers la Belgique, a souligné Ryanair. La grève fait suite aux revendications de cinq syndicats pour améliorer les conditions de travail des personnels de cabine de la compagnie à bas coût en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Italie.

