La «rentrée masquée» ne fait pas l'unanimité

Finies les vacances de carnaval! Le retour à l'école s'accompagne de nouvelles mesures sanitaires. Depuis lundi, les enfants de 6 ans et plus doivent obligatoirement porter le masque, même une fois assis à leur place. Certains parents d'élèves de Differdange, comme Séverine, 44 ans, trouvent toutefois «que c'est très long pour les enfants». «Je pense que ce n'est pas sain pour eux, on ne sait pas quelles seront les conséquences», ajoute celle qui aurait privilégié des cours en demi-journée.

Pour certains, cela ne change pas beaucoup. Mattéo, 7 ans, le portait déjà toute la journée en classe. «Moi, je trouve que le masque, ça me va bien!», sourit-il. Sa maman, Tina, 42 ans, en est agréablement surprise: «Je pensais que c'était difficile pour les enfants, mais je remarque que ce n'est pas un problème pour eux». Théo, 10 ans, avait aussi l'habitude d'être masqué à l'école. Il n'empêche qu'il trouve cela «chiant» de le porter en permanence. Même s'il était content de retrouver maîtresse et camarades hier, il ne boude pas les cours à distance.

«C'est bien de faire l'école à la maison car on est plus protégés». Les tests dans les écoles vont également s'accentuer: à partir de cette semaine, des équipes mobiles se déplaceront dans les établissements qui ont été les plus touchés avant les vacances de carnaval, selon le ministère de l'Éducation nationale. Dans les écoles de Schifflange, un dépistage à grande échelle a été organisé, hier, par le Laboratoire national de santé.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)