Il filme dans les vestiaires à Esch: 1 an avec sursis

Un homme de 41 ans a été condamné jeudi, à un an de prison avec sursis, et à 1 000 euros d'amende, pour avoir filmé dans les vestiaires des femmes et des enfants d'une équipe de basket-ball, à Esch-sur-Alzette. Les faits remontent à 2015. À l'époque, l'homme était également monté sur le toit de la salle pour prendre des clichés des joueuses.

«Un mobile et un ordinateur portable ont été confisqués par les juges», précise également le parquet à L'essentiel. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé d'autres photos suspectes de toilettes pour dames sur une aire de jeux pour enfants et deux autres films, rapporte RTL.

(th/L'essentiel)