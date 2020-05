«Le lynx n'est pas encore de retour au Luxembourg»

Mercredi soir, après son jogging habituel du côté de Linger, Elsa nous a avait contacté, via notre onglet Mobile Reporter, en se demandant si elle n'avait pas eu l'occasion d'apercevoir un lynx dans un champ de la localité, située au sud du Grand-Duché, dans la commune de Bascharage.

Très rapidement, via notre page Facebook, plusieurs internautes habitués des lieux lui ont suggéré la présence d'un main coon, chat à poil mi-long au physique rustique caractérisé par sa grande taille.

Un confinement propice à l'envoi d'images

Des indications confirmées, ce vendredi après-midi, par le Dr. Laurent Schley, directeur adjoint à l'Administration de la nature et des forêts. «Il y a certainement eu des lynx au Luxembourg, il y a au moins 150 ans», nous a-t-il précisé au téléphone, «mais on ne sait pas exactement quand ils ont disparu et ils ne sont pas encore revenus. C'est une espère indigène qui pourrait revenir un jour, de la même manière que le loup, mais ce n'était pas encore le cas, ce mercredi soir à Linger. Aucune présence du lynx n'a été confirmée pour le moment au Luxembourg».

«Sur des images, c'est parfois compliqué de distinguer un animal», souligne le Dr. Laurent Schley, «mais ici, je peux vous garantir que nous avons à faire avec un très grand chat, probablement un main coon, qui est beaucoup plus grand qu'un petit chat "classique"». Et le directeur adjoint à l'Administration de la nature et des forêts de nous avouer également que lors des derniers mois, «plus que les années précédentes en raison du confinement», de nombreuses personne ont envoyé à ses services de multiples photos d'animaux. «C'était plus calme à l'extérieur, alors c'était probablement un changement aussi pour les animaux», a-t-il encore reconnu.

(fl/L'essentiel)