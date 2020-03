Cargolux retrace en photos ses 50 ans d'histoire

Cargolux célèbre ce mercredi ses 50 ans. Pour l'occasion, la compagnie aérienne cargo luxembourgeoise a retracé son histoire sur un site Internet dédié. Les cinq décennies y sont organisées en chapitres: 1970-1979 («les premières années»), 1980-1989 («les années de vaches maigres»), 1990-1999 («les années glorieuses»), 2000-2009 («les années millenium») et 2010-2019 («la cinquième décennie»).

Il y a exactement un demi-siècle, le 4 mars 1970, la compagnie aérienne nationale luxembourgeoise Luxair, le transporteur national islandais Loftleiðir, la compagnie maritime suédoise Salén et quelques investisseurs privés ont fondé Cargolux.

En 50 ans, Cargolux est devenu le premier opérateur de fret en Europe. La compagnie occupe aussi désormais la 7e place du classement international de l'IATA (Association internationale du transport aérien). Elle opère actuellement une flotte de 14 avions-cargos Boeing 747-8 et 16 avions-cargos Boeing 747-400, desservant plus de 75 destinations. En outre, Cargolux emploie plus de 2 000 personnes dans le monde. En 2018, Cargolux a notamment réalisé la meilleure année de son histoire sur le plan financier. Cette année, la compagnie se prépare à inaugurer son futur siège.

Happy birthday Cargolux!

Celebrating 50 years of success and groundbreaking achievements. From air cargo pioneer to global player.