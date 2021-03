Cinq cambriolages ont eu lieu entre jeudi et vendredi

Appartements et maisons fouillés, retournés et saccagés... Plusieurs résidents luxembourgeois ont passé une très mauvaise nuit. Entre jeudi et vendredi, plusieurs cambriolages ont eu lieu dans pas moins de cinq habitations. Dans la nuit, vers 1h du matin, c'est une maison de la Grand-rue d'Ettelbruck qui a été prise pour cible par un malfrat. Après une chasse à l'homme menée par les forces de l'ordre, l'auteur présumé a vite été identifié, étant en possession de son précieux butin. Arrêté, l'individu sera présenté ce vendredi devant le juge d'instruction.

Un peu plus de deux heures plus tard, un cambrioleur s'est introduit dans une résidence rue des États-Unis à Luxembourg. L'auteur a fouillé toutes les pièces alors que l'occupant était endormi. D'après la police, ce sont les lumières allumées qui ont réveillé l'habitant. Entre-temps, le suspect avait déjà quitté les lieux avec plusieurs objets.

Enquêtes ouvertes

Plusieurs cambrioleurs ont forcé l'entrée d'une autre maison rue de la Déportation à Luxembourg, en endommageant par la même occasion une clôture. Les individus sont parvenus à accéder aux différentes pièces par l'arrière. Les résidents ont découvert leurs chambres complètement ravagées. Plusieurs objets de valeur ont disparu et certains ont été endommagés, note la police. Les auteurs ont pu s'enfuir en toute discrétion.

Pendant la journée de jeudi, un individu a fait irruption dans un appartement rue des Romains, à Strassen. Une maison de la rue de l'Usine à Esch a également été ciblée par des malfrats. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et une plainte a été déposée.

