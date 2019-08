La braderie, «vieille dame» fringante de 90 ans

«Elle a quand même traversé des périodes très difficiles, la crise des années 1930, la Seconde Guerre mondiale... aujourd’hui elle reste un événement phare!». Serge Wilmes, Premier échevin de la Ville de Luxembourg, en trépigne d’impatience. Et n’allez pas dire à l’homme en charge du commerce que la braderie annuelle de Luxembourg, prévue lundi prochain de 8h à 19h, n’est que symbolique. En fin d’été, elle revêt encore un enjeu économique fort: «C’est une journée où tout le monde fait des affaires. Une journée très importante pour les commerçants à l’échelle de l’année».

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Luxembourg. «Environ 200 000», glisse à la louche Anne Darin-Jaulin, directrice de l’Union commerciale de la capitale (UCVL). Difficile d’être plus précis, les visiteurs du jour profitent aussi pour faire un saut à la Schueberfouer, et vice-versa. Sans compter les travailleurs qui donnent tout son sens à la volonté de maintenir le rendez-vous traditionnel un lundi.

Une édition très «rétro»

Née en 1929, la grande braderie tient donc le cap. Une «vieille dame» de 90 ans qui sait se renouveler pour séduire. Cette fois, «360 stands sur plus de deux kilomètres» sont attendus, de la gare à la ville-haute. Les travaux dans le quartier de la gare seront suspendus pour la journée, la zone de braderie sera rendue aux piétons, et les transports de la Ville seront gratuits tout comme les parkings Fort Wedell et place de l’Europe (au Kirchberg).

«Ce n’est pas simple de garder des événements avec un vrai pouvoir d’attraction. On espère fêter les 100 ans et même aller encore plus loin», sourit Anne Darin-Jaulin. En attendant, ce 90e anniversaire sera placé sous le signe du «rétro», avec de nombreuses animations liées aux années 1920.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)