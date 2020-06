«On va se la coller en petit comité ce soir»

Place de la Constitution, 17h30, 22 degrés. Le soleil tape à proximité d’un des plus beaux points de vue de la capitale. Traditionnellement, c’est «the place to be» pour assister au feu d’artifice de la fête nationale. Ce lundi 22 juin 2020, il n’en sera malheureusement rien. L’épidémie de Covid-19 est passée par là et toutes les festivités ont été exceptionnellement annulées.

Étudiantes à l’étranger, Pauline, Anaïs et Isatou se sont retrouvées, en cette fin d’après-midi, au pied de la «Gëlle Fra» en souvenir des années précédentes où il était possible de faire la fête jusqu'au soleil levant. «Ce ne sera malheureusement pas le cas cette année», regrettent-elles toutes les trois.

«On a entendu que des gros trucs se préparaient pour ce soir»

«C’est vraiment bizarre, on sent que ce n’est pas la même ambiance que d’habitude. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête, chez les gens, avec les masques, en respectant les distances, mais on va faire quelque chose en petit comité. Et on va bien se la coller... pour oublier!»

Sans le Covid-19, les trois jeunes filles le reconnaissent: «Comme d’habitude, elles se seraient baladées de bar en bar tout au long de la nuit,... là ce serait très différent, mais ça peut être très chouette quand même», espèrent-elles de concert.

«On s’adapte, ce n’est pas la fin du monde, et on arrivera à faire la fête! On a entendu que des gros trucs se préparaient pour ce soir, mais il faut faire attention, car le coronavirus est toujours là. Rester en terrasse quand il fait jour, ça ne nous pose pas problème, mais ça risque d’être plus crispant si les rues se remplissent au fil de la soirée...».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)