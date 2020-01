«On vit dans un cauchemar depuis 3 ans»

«Ah, vous souhaitez parler du "Brexshit"*?», nous demande John, dès l'entrée dans son magasin de spécialités provenant de pays anglophones, «Home from home» à Strassen. John et Mark sont respectivement Irlandais et Britannique et ils ne réalisent toujours pas que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne à la fin du mois.

«C'est une catastrophe pour nous, c'est pour ça qu'on l'appelle le "Brexshit"», explique John. Un sentiment général d'exaspération règne chez les expatriés du Grand-Duché: «ca me fatigue, je suis 100% européen, comme la plupart de ceux qui habitent ici, raconte Adam, ancien journaliste britannique de Pontpierre, on vit un cauchemar permanent depuis 3 ans».

Manque d'informations

John et Mark ont ouvert leur magasin en octobre 2017, un an après le référendum, «on ne pensait pas que le Brexit allait être une telle affaire quand on a inauguré notre boutique» raconte John. À l'heure actuelle, les Britanniques du Luxembourg vivent avec beaucoup de questions en suspens, «je m'inquiète par rapport à notre pension, explique Maud, et aussi mes parents, qui restent à Londres, est-ce qu'ils pourront me rejoindre si il leur arrive quelque chose?»

Maud réside et travaille au Grand Duché, depuis trois ans et demi. «Je ne sais pas si je réalise bien ce qu'il va se passer au Royaume-Uni, la vie va être beaucoup plus compliquée». Avec un CDI dans la finance en poche, la trentenaire ne compte pas retourner au Royaume-Uni. «je me suis fait des amis ici, je me sens très bien, j'adore le côté multiculturel du pays». L'employée s'est tellement bien intégrée qu'elle a décidé de se mettre au Luxembourgeois et «ce n'est pas facile», plaisante-elle.

Conséquences actuelles

«On devra peut-être fermer notre magasin, ça dépendra du Brexit décidé, soft ou hard», raconte John, en regardant désespéramment sa boutique, aménagée avec Mark, qui pourrait d'un coup disparaître. «Depuis que le référendum, les douaniers contrôlent davantage les marchandises, les camions prennent donc plus de temps pour arriver ici, ils pourraient même rester bloqués au Royaume-Uni». «On attend de voir, on ne sait pas quoi faire», ajoute Mark.

Une situation insupportable également pour John, qui est retraité au Luxembourg depuis 2011, cet ex-londonien a fait part de son mécontentement lors du passage de Boris Johnson dans la capitale. «Il n'y a pas de bonne solution de Brexit, ils sont tous mauvais, le meilleur serait de rester mais c'est impossible maintenant avec la division du peuple (Ndlr: britannique), confie-t-il.

Un flou qui «dérange»

Depuis qu'il est sans emploi, Adam a découvert, beaucoup de réticences des employeurs au Luxembourg envers les expatriés, «Si j'envoie une candidature pour un poste, qu'il y a un Allemand, face à moi, l'employeur choisira la facilité en employant l'Allemand». L'ancien journaliste a spécifié en haut de son CV que sa demande de nationalité luxembourgeoise est en cours de traitement pour les «rassurer».

Un flou avec lequel les expatriés devront encore vivre, puisque le Brexit sera mis en place vendredi, mais une période de transition s’ouvrira ensuite jusque fin 2020. En attendant, selon Adam, qui vient de refaire son passeport britannique, la mention «European Union» n'apparaît déjà plus sur le document officiel, «ils sont déjà sortis de l'Europe sur le passeport», plaisante-t-il.

(Marine Meunier/L'essentiel)