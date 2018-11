Le Luxembourg veut limiter l'usage du plastique

Le plastique est omniprésent dans la vie quotidienne des résidents du pays. Chacun d'entre eux produit en moyenne 52 kg de déchets d’emballages en plastique par an.

Du côté politique, la question des emballages en plastique a déjà fait l’objet d’une loi. Elle entrera en vigueur à la fin de cette année. Elle interdit la distribution gratuite de sachets à usage unique dans les points de vente. Elle a aussi comme objectif de limiter la consommation de sacs en plastique légers à un maximum de 90 sacs par personne par an fin 2019 et de réduire ce chiffre à 40 d’ici fin 2025 ( 140 actuellement).

Plus de 5 000 soutiens à la pétition

Les grandes enseignes de la distribution au Grand-Duché ont, elles aussi, déjà pris les devants. Par exemple, chez Cactus, on a créé des sacs réutilisables et lavables qui sont disposés près des rayons de fruits et légumes. Delhaize non plus n’est pas en reste. «Nous avons retiré les sacs en plastique dans les rayons fruits et légumes de nos magasins. Ils ont été remplacés par du papier et du coton, en Belgique et au Luxembourg», explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize.

Des initiatives en adéquation avec les initiatives de la population. Ainsi Paul Philippe et son épouse ont décidé de lancer une pétition publique pour que leur utilisation dans la grande distribution soit restreinte.

Et elle a trouvé un fort écho auprès de la population. Jeudi, à la clôture de la période de signature, elle avait trouvé 5 085 soutiens. Elle aura droit à un débat public à la Chambre des députés.

(Patrick Théry/L'essentiel)