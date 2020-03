Les entreprises impactées vont être aidées

L’environnement économique, qui s’est détérioré en raison de la crise du coronavirus, a déjà un impact négatif sur certaines entreprises. Face à «une situation exceptionnelle, grave», la Chambre de commerce du Luxembourg a décidé de réagir. Son président, Luc Frieden, a annoncé ce vendredi, deux mesures destinées à soutenir les entreprises du commerce et de l'hôtellerie-restauration (Horesca), particulièrement concernées, et qui pourraient souffrir de problèmes de liquidités.

Commerces ravitaillés,

bars et restos ouverts



«On est en contact avec la grande distribution, et pour l’instant il y a encore assez d’approvisionnement, les stocks sont encore remplis donc il y aura assez dans les supermarchés», a voulu rassurer Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme, présent ce vendredi après-midi lors de la conférence de presse donnée par la Chambre de commerce. «Il y a de quoi remplir pour au moins deux semaines, et puis ensuite il y aura de nouveaux approvisionnements. On n’est pas du tout en pénurie, il n’y a pas lieu de paniquer», a-t-il insisté.



Concernant une éventuelle fermeture des cafés et restaurants, mesure qui a été prise notamment chez nos voisins belges, Lex Delles l’a pour l’heure écartée. «La situation change de jour en jour, et la cellule de crise la suit et l’évalue. Pour l’instant, on n’est pas en situation de fermer les restaurants et les cafés».

D’abord, la mutualité de cautionnement, émanation de la Chambre de commerce, va apporter sa garantie auprès des banques, en cas de sollicitation de prêts. Cette garantie pourra s’élever à 50% du montant de la ligne de crédit, dans la limite de 250 000 euros. «C’est une réponse rapide et pragmatique aux problèmes de trésorerie», estime Luc Frieden, également président du conseil d’administration de la Banque internationale à Luxembourg (BIL), qui l’assure: «Les banques vont jouer le jeu, cela leur permettra d’accorder plus facilement des crédits». La réponse pour l’obtention d’une garantie de la mutualité sera obtenue en 24 heures, après vérification du «sérieux» de l’entreprise, sans autres formalités.

Discussion ouverte avec le gouvernement

Autre mesure, la mise en place d’un numéro d’urgence, le 42 39 39 445, destiné à répondre aux questions que les entreprises se posent par rapport à la situation, ou encore les aides auxquelles elles peuvent prétendre. «Ce n’est pas fait pour poser des questions de santé», prévient le président, qui renvoie dans ce cas vers les dispositifs déployés par le ministère de la Santé.

Un sujet est aussi mis sur la table par la Chambre, celui du report de paiement des cotisations sociales en mars à une échéance ultérieure, là encore pour soulager les trésoreries. La discussion est ouverte avec le gouvernement.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)