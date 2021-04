Un référendum pour acheter des vaccins russes?

«Le gouvernement devrait lancer un référendum dans lequel on demande aux habitants si le Luxembourg doit acheter des vaccins russes, chinois, ou d'autres qui sont efficaces». Cette revendication figure dans une pétition publique ouverte aux signatures depuis ce vendredi matin, pour les six semaines à venir. Objectif: «accélérer la vaccination pour limiter les infections et le risque de mutation».

Le vaccin russe est actuellement à l'étude à l'Agence européenne du médicament et certains pays, comme l'Autriche, ont déjà commencé à négocier avec Moscou pour se faire livrer des vaccins russes au plus vite. Les laboratoires pharmaceutiques auprès desquels les pays de l'Union européenne, dont le Luxembourg, ont passé commande ont du mal à tenir leurs promesses de livraisons, causant des retards dans les campagnes de vaccination et, du coup, dans le retour à une vie normale.

Les cours au lycée, pas avant 10h

Des retards qui agacent aussi un autre pétitionnaire, dont la requête peut aussi être signée depuis ce vendredi. Évoquant une «pénurie catastrophique», cette pétition vise à savoir «qui sont les vrais responsables». Elle réclame un débat «public et informé» pour «comprendre pourquoi le gouvernement luxembourgeois s'est fié à l'approche européenne qui s'est avéré un mauvais choix», les pays de l'UE étant en retard notamment sur Israël, le Chili, la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis. Une lenteur qui «engendre des coûts tragiques» en termes de «vies perdues, chômage, rupture de la vie sociale...»

En tout, quinze nouvelles pétitions ont été ouvertes aux signatures ce vendredi matin, jusqu'au 13 mai. Elles réclament par exemple un vote de confiance sur le gouvernement ou encore des zones 30 mieux sécurisées. Un lycéen a même déposé une requête lui-même, validée par les députés. Il veut que les cours au lycée commencent à 10h, pas avant. Il assure qu'ainsi, les élèves seront «plus motivés et plus excité» par les leçons. Peut-être qu'ainsi il sera en effet plus attentif et enverra ses prochaines pétitions avec moins de fautes d'orthographe...

(jw/L'essentiel)