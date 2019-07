La capitale devient une gigantesque aire de jeux

«Une fois par an, nous voulons jouer dans l'hyper centre de la capitale avec tous les enfants qui veulent se joindre à nous», explique Danièle Feller, du Centre d'animation pédagogique et de loisirs de la ville de Luxembourg (Capel).

Pour le Kanner in the City, ces vendredi et samedi, ce sont des dizaines de jeux en plein air qui seront proposés aux 4 à 12 ans, place Guillaume II, place d'Armes, et rue de la Reine. L'encadrement sera assuré par les animateurs de l'Aktioun Bambësch et par des Spielmobile, professionnels venus de différents pays d'Europe.

«Les Espagnols viendront avec un grand labyrinthe»

Le service d'hygiène donnera un coup de main pour décharger le matériel. Cette année le thème est «1, 2, 3… c'est parti!». «Car les enfants bougent beaucoup, souligne Danièle Feller. Ils auront de quoi se dépenser. Ils vont courir, danser, conduire des petites voitures… Et comme il fait chaud, on a prévu beaucoup de jeux d'eau».

Il y a toujours des nouveautés. «Les Espagnols viendront avec un grand labyrinthe. Il faut trouver la réponse à des questions pour en ouvrir les portes», illustre Danièle Feller. Le Capel viendra avec 500 enfants et le grand public est invité à venir avec ses propres rejetons. Des bus seront affrétés depuis les différents quartiers de la capitale.

Kanner in the City Vendredi, de 14h30 à 17h30, et samedi, de 15h30 à 19h, place Guillaume II, place d'Armes et rue de la Reine, à Luxembourg. Entrée libre.

(Séverine Goffin/L'essentiel)