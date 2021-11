«Je vais devoir jeter tout mon stock d'encre»

«Après janvier, il ne nous restera plus qu’une encre noire encore conforme pour tatouer. Les fabricants parlent de sortir de nouvelles encres d’ici la fin de l’année, mais tous les tatoueurs d’Europe vont se ruer dessus. Et en attendant, je vais devoir jeter tout mon stock», commente, dépité, Jean-Claude Wiseler, tatoueur chez Holy Ghost Tattoo, à Luxembourg.

L’an prochain, 4 000 substances chimiques dans les encres de tatouage et de maquillage permanent seront limitées dans leur concentration par Bruxelles, pour cause de toxicité. Cela réduira largement la palette des professionnels. Concernant les pigments Blue 15:3 et Green 7, une période de transition d’un an est prévue.

«Nous n’avons jamais eu de cancer avéré»

Subtilité: «Ça ne veut pas dire qu’on pourra garder nos encres bleues et vertes jusqu’en 2023. La tolérance ne concerne que les pigments, pas forcément les autres composants de ces encres», explique Marion Pierre Thill, vice-président de la Confédération Hair Beauty and Tattoo Guild et tatoueur de chez One More Tattoo. «La directive a été votée en plein Covid, ça n’a pas laissé beaucoup de temps aux fabricants pour créer des alternatives».

Bruxelles cible ces substances en raison de risques d’allergies ou encore d’autres effets plus graves comme des mutations génétiques et des cancers. Une prévention que, du côté des tatoueurs, on trouve «exagérée. Nous n’avons jamais eu de cancer avéré», avance Marion Pierre Thill.

(L'essentiel/ Séverine Goffin)