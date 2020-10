Le trafic aérien et vos sorties dépendent d'eux

La météo, c'est un peu comme le football. Il y a autant de sélectionneurs et de prévisionnistes que d'habitants. Mais observer le ciel ne s'improvise pas et L'essentiel est allé pousser la porte des bureaux de MeteoLux, au cœur de l'aéroport du Findel. Ses équipes sont installées là depuis la fin de l'année 1946 et les données collectées sont réellement exploitées depuis 1947. Aujourd'hui, MeteoLux s'appuie sur 18 personnes, des observateurs et/ou prévisionnistes. Les premiers sont installés dans les locaux de l'Administration de la navigation aérienne (ANA), en bord de piste, les autres dans une zone ultrasécurisée au cœur de l'aéroport.

«Ici, on observe le temps 24h/24 et 7j/7», explique Adnan Ceman, chef du service météorologique. Sur la coursive qui borde les bureaux des observateurs, à quelques mètres des avions, on distingue nettement la tour de Dudelange, à 18 km, et la centrale nucléaire de Cattenom, en France, à 21 km. Un détail qui n'est pas anodin, les équipes ont pour mission d'informer en temps réel des conditions météo pour le trafic aérien, via des messages codés. «Visibilité au sol, présence de nuages, brouillard, pluie... le message est envoyé à l'échelle internationale», précise M. Ceman. L'observation du temps pour le trafic aérien est d'ailleurs l'une des premières missions historiques de MeteoLux, avant que l'information au grand public ne devienne ce que l'on connaît aujourd'hui.

«Deux fois par jour nous évaluons les alertes»

Pour les prévisions, tout se passe un peu plus loin, dans l'aéroport, à deux pas des zones d'embarquement. Dans une zone évidemment interdite au public. Ici, tout se fait sur de grands écrans d'ordinateurs. Le Luxembourg coopère avec MétéoFrance, «nous avons aussi un briefing quotidien avec Bruxelles», glisse Adnan Ceman. Les prévisions s'appuient sur des capteurs installés à travers le pays et sur des logiciels ultraprécis permettant de localiser l'information à très petite échelle. «Nous avons les images satellites, l'infrarouge, les mesures de vapeur d'eau... Les prévisions sont fiables à quatre ou cinq jours», explique l'un des prévisionnistes.

Là aussi, comme pour le trafic aérien, une actualisation du temps qu'il fait est enregistrée à l'aide de codes toutes les heures. Ces données permettent de diffuser au public les bulletins quotidiens. «Deux fois par jour nous évaluons les alertes, au vent, aux orages, à la chaleur, à la neige... selon des seuils prédéfinis depuis 2018. Le ministère de la Santé s'appuie sur ces alertes pour protéger les plus vulnérables, en cas de canicule notamment». On l'ignore souvent mais chacun peut contacter gratuitement MeteoLux pour obtenir une information sur le temps qu'il va faire. «Les organisateurs d'événements par exemple, en extérieur. Les agriculteurs aussi. Nous pouvons prévoir à l'heure, à la semaine», ajoute M. Ceman.

À terme, et pour suivre le rythme de croissance du Findel comme du pays, toutes les équipes de MeteoLux devraient être réunies au même endroit à l'aéroport. Des prévisionnistes formés en Allemagne ou en France, multilingues, qui intègrent donc ensuite l'organisme étatique. «Il nous faut trois ans et demi pour que quelqu'un soit opérationnel», ajoute le chef du service. Quand on vous disait que faire la pluie et le beau temps ne s'improvise pas...

(L'essentiel/Nicolas Chauty)