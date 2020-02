Cap vers le soleil pour les vacances de carnaval

Alors que le Grand-Duché voit défiler les averses et le vent, certains profitent des vacances de carnaval pour aller chercher le beau temps là où il se trouve. Outre les habituelles stations de sports d'hiver, «les gens cherchent surtout le soleil», indique Gabrielle, de Lux Voyage, qui cite les Canaries, les Émirats et le bassin méditerranéen comme les demandes les plus fréquentes pour ces vacances hivernales.

Du côté des vols long-courriers, c'est pour les Caraïbes que les agences sont le plus souvent sollicitées. Selon Alisson, employée chez LuxairTours, les choix de destinations lointaines sont d'ailleurs bien plus courants qu'auparavant. «Maintenant, les gens sont plus flexibles: ils sont plus facilement prêts à partir d'un autre aéroport que celui de Luxembourg ou à faire une escale de plus».

Quant aux craintes liées à l'épidémie de coronavirus, elles se ressentent très peu sur le flux des départs. «Bien sûr, on reçoit beaucoup de questions sur le sujet», admet Alisson, «comme dans les périodes qui suivent des attentats par exemple. Mais dans ces cas-là, on essaye aussi de rassurer les gens».

(Valentin Rakovsky/L'essentiel)