Les 217 ponts du Luxembourg ont bien résisté

Dans une réponse parlementaire au député ADR Jeff Engelen, le ministre Déi Gréng de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch a fait le bilan des dommages engendrés sur les ponts au Luxembourg après les inondations du 15 juillet dernier.

Le Grand-Duché compte 217 ponts dont 83 au-dessus de l'Alzette, 29 au-dessus de la Sûre, 20 au-dessus de l'Eich, 19 au-dessus de l'Our et 17 au-dessus de la Pétrusse. 47 ont été impactés par les inondations et ont donc été inspectés. 24 ont nécessité des travaux d'entretien minimes et 6 ont nécessité quelques travaux de réparation, là aussi mineurs.

Le député interrogeait précisément le ministre sur les deux ponts sur l'E421 à Erpeldange-sur-Sûre et au centre de Vianden, où la Sûre était particulièrement bouillonnante. Le ministre lui a répondu qu'aucun dommage n'avait été constaté.

Ici, le Grand-Duc sur le pont du centre-ville de Vianden, le 16 juillet (Editpress).

(mc/L'essentiel)