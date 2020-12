Un label pour favoriser l'égalité hommes-​​femmes

Favoriser la place des femmes est possible aussi dans le secteur de la construction, comme veut le prouver Polygone. L'entreprise basée à Mersch fait partir des cinq qui recevront cet après-midi pour la première fois la certification «Actions positives», décernée par le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes. «Nous avons déjà un volet réinsertion, ce genre d’initiative entre tout à fait dans notre philosophie», note Maryse Fache, manager en ressources humaines et coordinatrice du projet.

Les entreprises certifiées



Orange Luxembourg

Aura Groupe

Arendt & Medernach

E & Y

Polygone

Compass Group

CACEIS

Ferber Group

Après avoir «envoyé une lettre de motivation et présenté les actions déjà mises en place», l’entreprise a été en contact avec le ministère, qui a présenté un cahier des charges. Trois piliers sont évalués: l’égalité de traitement, dans la prise de décision et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. «Il n’y a pas que la question salariale», glisse Maryse Fache, qui explique que l’entreprise a procédé à des adaptations pour la manutention, avec notamment des outils mécaniques, que «même les hommes sont contents d’utiliser».

L’égalité homme-femmes prend un sens particulier dans une entreprise du secteur de la construction, qui accueille 29 femmes sur environ 260 salariés, reconnaît Maryse Fache. «Il y a une directrice au milieu de cinq hommes, mais chez les managers, c’est la parité», dit-elle. La responsable reconnaît qu’il est parfois difficile de recruter ou promouvoir une femme, «car il faut déjà qu’elles postulent! Il y a peu de candidatures. Il faut du temps pour faire évoluer les mentalités». La certification permet, selon elle, «une visibilité sur ces questions» et sera utilisée «pour la communication en interne et en externe».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)