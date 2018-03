La maison de soins à Differdange enfin validée?

Vieux de 17 ans, le projet de construction d'une maison de soins à Differdange va-t-il enfin voir le jour?

Le gouvernement a récemment été informé par le conseil d'administration de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» (Servior) de la validation du dossier. Il va être soumis vendredi à l'avis de la commission d'analyse des projets d'investissements dans les domaines social, familial et thérapeutique, avant d'être soumis pour approbation au conseil de gouvernement.

Une maison de retraite remplacée par... une auberge de jeunesse



En 2013, le Centre intégré pour personnes âgées (CIPA) de Vianden a déménagé dans son nouvel établissement « Schlassbléck ». En 2015, il a été décidé d'aménager sur l'ancien site une auberge de jeunesse. L’avant-projet détaillé devrait être finalisé pour mi-2018 et les travaux pourraient commencer mi-2019.



L’auberge de jeunesse aura une capacité de 100 lits et sera équipée d’un réfectoire pour 75 personnes avec cuisine professionnelle ainsi que d’une cafétéria et de salles de réunion avec les locaux annexes.



La construction de cette maison de soins avait notamment été ralentie en 2011, lorsque la commune de Differdange

n'avait pas attribué d'autorisation de construction pour le site qui avait été choisi. En 2012, elle avait finalement proposé à Servior un autre site situé à Differdange-Foursbann. La capacité de cette future structure devrait être de 140 à 200 lits.

Le centre de Rumelange au point mort

Si le ce projet avance, celui d'un centre intégré pour personnes âgées à Rumelange, également lancé en 2001, est en revanche au point mort. Les travaux s'étaient ainsi poursuivis jusqu'en 2015, avant que des divergences avec l'architecte portant sur la maîtrise budgétaire et technique ne naissent, expliquent le ministres de la Famille et de l'Intégration et le ministre aux Relations avec le Parlement. «Actuellement, le litige perdure, malgré des efforts fournis par Servior pour trouver une solution», ajoutent-ils.

En parallèle, une maison de soins de 200 lits est programmée à Bascharage. Le projet sera soumis à l'avis de la Commission d'analyse critique ce mardi. En outre, des structures déjà existantes à Mondorf et Bofferdange pourraient être à l'avenir aggrandies.

