Une enquête vise un hôtel-​​restaurant de Vianden

Le parquet de Diekirch enquête actuellement sur une société «exploitant un hôtel-restaurant à Vianden et des restaurants à Ingeldorf», a-t-on appris jeudi, via un communiqué. Une enquête pour «faux, usage de faux et infractions au code du travail, suite à une information de l’Inspection du travail et des mines».

Des perquisitions ont eu lieu les 1er et 4 juillet derniers, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et celui de Diekirch. Perquisitions «en vue de rassembler des preuves de ces infractions».

L'enquête suit son cours mais le parquet rappelle que les personnes visées ont déjà fait l'objet d'une instruction pour des faits d'infractions commis «dans les années 2012/2013». L'instruction dans cette affaire est terminée et «la chambre du conseil a décidé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Diekirch».

(nc/L'essentiel)