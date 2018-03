Un nouveau visuel pour les secours professionnels

L'idée est d'unifier les corps des sapeurs pompiers, et les corps de la protection civile en un un seul et même corps grand-ducal d'incendie et de secours » lance Dan Kersch, ministre de l'Intérieur, et d'ajouter: «Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Chambre des députés il y a une semaine».

Une nouvelle identité visuelle



Une nouvelle identité visuelle a été réalisée pour le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) avec les objectifs suivants: fonder un sentiment d'appartenance, un esprit de corps et permettre à la population de reconnaître visuellement les effectifs des services de secours sur le terrain.



«Le visuel du CGDIS a été élaboré ensemble avec les acteurs du terrain pour les acteurs du terrain», a souligné le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, ce lundi.



Aux couleurs nationales, le cadre entoure un lion avec une couronne qui rappelle les armoiries de la maison grand-ducale. Il est qualifié de "bienveillant" et il est placé de face pour se tenir "vigilant", "prêt à intervenir". Une nouvelle identité visuelle a été réalisée pour le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) avec les objectifs suivants: fonder un sentiment d'appartenance, un esprit de corps et permettre à la population de reconnaître visuellement les effectifs des services de secours sur le terrain.«Le visuel du CGDIS a été élaboré ensemble avec les acteurs du terrain pour les acteurs du terrain», a souligné le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, ce lundi.Aux couleurs nationales, le cadre entoure un lion avec une couronne qui rappelle les armoiries de la maison grand-ducale. Il est qualifié de "bienveillant" et il est placé de face pour se tenir "vigilant", "prêt à intervenir".

Ce Corps grand-ducal et de secours (CGDIS) devrait fonctionner au 1er juillet prochain, néanmoins son conseil d'administration sera mis en place dès le mois d'avril, avec huit représentants choisis par les communes et huit autres qui seront nommés par le Conseil de gouvernement. Ce projet, estimé à 99,2 millions d'euros, compte 17 règlements grand-ducaux. «Celui portant sur les modalités de recrutement des pompiers professionnels est attendu avec impatience», rapporte Dan Kersch.

Un des plus modernes en Europe

15 casernes à travers le pays, avec 500 employés et quelque 5 000 pompiers volontaires, passeront sous la responsabilité du CGDIS, selon Paul Schroeder, directeur de l'Administration des services de secours (ASS). Selon ce dernier, les campagnes de recrutement ont déjà porté leurs fruits pour ce qui est des ambulanciers professionnels, dont le nombre est passé de 40 à plus de 150.

L'accent est aussi mis sur la formation des recrues, qu'elles soient volontaires ou professionnelles. Parmi les mesures venant consolider la création du CGDIS et le processus de formation. «Le futur Centre national d'incendie et de secours, prévu au Rond-point Gluck, pour 2020, et estimé à 140 millions d'euros, sera un des centres de formation de pompiers les plus modernes d'Europe», explique Dan Kersch.

(Pierre François/L'essentiel)