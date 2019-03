Les députés ont validé les deux jours de congés

Le minimum légal est désormais fixé à 26 jours de congés payés par an et le 9 mai, jour de l'Europe, devient un jour férié. Les députés ont adopté à l'unanimité ce mercredi les deux jours de congés complémentaires proposés par le gouvernement.

Dans son discours, le rapporteur LSAP du texte, Georges Engel, a salué «un bon projet de loi qui offre un meilleur équilibre entre travail et vie privée». Il a aussi souligné que, si le nombre de congés légaux au Luxembourg est légèrement plus élevé que la moyenne européenne (23 jours), les salariés du Luxembourg travaillent plus, avec un peu plus de 1 700 heures de travail par an.

Le texte adopté ce mercredi est rétroactif et s'applique à compter du 1er janvier 2019. Ce qui signifie que le 26e jour de congés payés est ajouté à votre décompte avec effet immédiat pour cette année, si vous devez vous contenter du minimum légal, et que le jeudi 9 mai prochain sera bien férié. Certains salariés sous convention collective bénéficient aussi du jour de congé supplémentaire. Certaines conventions collectives stipulent en effet que les travailleurs ont droit au minimum légal plus un certain nombre de jours en plus. Leurs vacances s'allongent aussi d'un jour, a expliqué le rapporteur.

(jw/L'essentiel)