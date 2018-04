Un accident provoque de gros bouchons sur l'A4

Les automobilistes qui quittent la capitale et cherchent à rejoindre Esch-sur-Alzette via l'A4 vont devoir prendre leur mal en patience ce mercredi: un accident impliquant un véhicule entre les échangeurs Leudelange-Sud et Pontpierre provoque de gros embouteillages.

Vers 17h, l'ACL comptait sept kilomètres de bouchons. L'accident a été dégagé peu avant 18h mais le trafic est toujours fortement ralenti, avec des embouteillages remontant jusqu'à Merl et entraînant aussi des complications sur l'A6.

A4 entre diffuseur Leudelange-Sud et diffuseur Pontpierre accident impliquant un véhicule, voie de droite bloquée, bouchon sur... #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 11 avril 2018

(L'essentiel)