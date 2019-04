Les violences conjugales ne sont pas que des coups

«Certains auteurs de violences domestiques savent qu’ils ne peuvent plus porter de coups car ils risquent des ennuis avec la police. Alors, ils changent de technique et ont recours à la violence psychologique», témoigne Isabelle Da Silva, qui travaille dans un des centres de soutien aux victimes de l’ASBL Femmes en détresse depuis près de 20 ans. En 2018, la police est intervenue à 739 reprises pour des faits de violences domestiques, ce qui a mené à 231 expulsions prononcées par la justice, soit une très légère hausse par rapport à 2017 (715 interventions et 217 expulsions).

Les chiffres en revanche sont en baisse depuis 2014 (876 et 330). «Le renforcement de la loi a permis aux acteurs de terrain de lutter plus efficacement contre les violences physiques, estime Isabelle Da Silva. Mais il nous manque un arsenal législatif contre les violences psychiques», souligne-t-elle. «Cette violence a ceci de dévastateur qu’elle est insidieuse, qu’elle touche directement à l’identité de la victime et qu’elle peut l’amener à douter d’elle-même. Elle est difficile à identifier, à prouver et elle doit encore être définie».

Autre difficulté, Internet. «Les comportements abusifs qui y ont cours se manifestent aussi dans le cas de violences conjugales. Quand un auteur, sous le coup d’une mesure d’éloignement, suit sa victime dans la rue, les autorités sont outillées pour intervenir. Mais c’est plus compliqué quand il s’agit de cyberharcèlement. Et quand une victime est espionnée en ligne, elle ne s’en rend parfois pas compte avant que ça ne dégénère».

(Séverine Goffin/L'essentiel)