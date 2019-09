Les prises de parole pour le climat ont débuté

16h40

À la manière de Gretha Thunberg, Zohra Barthelemy, l'une des représentantes de «Youth For Climate Luxembourg», prend le micro et s’exprime en anglais face à la foule, sur le podium de la place Clairefontaine. Elle demande aux hommes et femmes politiques de prendre enfin leurs responsabilités pour combattre le réchauffement climatique: «Nous voulons un plan pour notre futur».

16h20

Les jeunes manifestants pour le climat viennent d’arriver place Clairefontaine, lieu de rassemblement où les différents responsables des élèves, des ONG, des syndicats et des citoyens vont prochainement prendre la parole sur un podium monté pour l’occasion.

16h10

Une troisième branche de la manifestation pour le climat composée des ONG, a rejoint les élèves et les syndicalistes, sur la place de la Constitution.

16h

Les manifestants sont arrivés à la place de la Constitution. Sous un très beau soleil qui perce enfin les nuages, les jeunes manifestants pour le climat ont pris la tête du cortège et donnent encore de la voix. «Et 1, et 2, et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité», clament-ils haut et fort.

15h55

Une des quatre branches de la manifestation pour le climat emmenée par les syndicats a déjà atteint le boulevard F-D.-Roosevelt, où ils vont rejoindre la route d’une autre branche d’étudiants.

La jonction entre les deux groupes se fait sous les chants des manifestants: «On est assis, assis pour le climat, on est debout, debout pour le climat», le tout dans une ambiance bon enfant.

15h40

Plusieurs générations qui n’ont pas forcément l’habitude de se côtoyer lors des manifestations font ce vendredi, front commun lors de cette nouvelle marche pour le climat. Jeunes et moins jeunes se mélangent avec un même objectif: tenter de sauver la planète tant qu’il est encore temps!

15h30

«On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat!» Les manifestants pour le climat donnent de la voix dans les rues de Luxembourg. Le cortège est long et dense. Il y a même des énormes chiens qui sont de la partie. L’ambiance est bon enfant!

15h25

Depuis la gare de Luxembourg, la marche pour le climat a démarré sur un rythme effréné. Au son des tambours et des coups de sifflets, probablement un bon millier de personnes s’étendent sur une colonne plus dense et plus longue que la semaine dernière, avenue de la Gare. Toutes les tranches d’âge de la population sont représentées.

15h15

C’est parti en temps et en heure! Avec le concours des syndicalistes qui battent le tambour et mieux rodés à l’exercice de la manifestation, le début de la marche pour le climat est nettement moins chaotique que vendredi dernier.

15h10

Les premières impressions se confirment sur le parvis de la gare de Luxembourg. Il y a beaucoup plus de monde que vendredi dernier pour cette nouvelle marche pour le climat dans la capitale. Parents, enfants, élèves et syndicalistes vont marcher sous une même bannière pour rejoindre le centre-ville.

15h08

Les participants sont très motivés pour cette marche.

14h42

Trente minutes avant le grand départ de cette nouvelle marche pour le climat, syndicalistes de l’OGBL et élèves se sont donné rendez-vous devant la gare de Luxembourg. À première vue, mais ce n’est qu’un premier sentiment, il y a plus de monde que la semaine dernière, au même endroit, où ils ne s’étaient retrouvés qu’à 800 personnes au moment du coup d’envoi.

ONG, syndicats et citoyens ont été appelés en renfort pour éviter que le mouvement, initié par les jeunes activistes, ne s’essouffle.

Suivez notre «live» au cœur de la manifestation organisée par le collectif «United For Climate Luxembourg».

Plus d'informations à suivre

(Frédéric Lambert/L'essentiel)