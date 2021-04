L'envie de partir en vacances vous titille?

De fin avril à début juin, Luxair proposera des vols vers 80 destinations dans 28 pays. Parmi celles-ci on retrouve les classiques comme les îles Canaries, le Portugal ou encore Paris et Londres. Des nouveautés sont aussi à tester telles que Dubaï, Thessalonique (dès le 6 mai), Oslo et Bologne (10 mai), Budapest (13 mai), Belgrade (3 juin)… Usedom, le plus long quai de bord de mer d'Allemagne, est à découvrir dès le 8 mai. Voici quelques bons plans pour finir de vous convaincre de réserver:

1. Norvège, naturelle

Créative, branchée, émaillée de bâtiments à l'architecture avant-gardiste, comme son opéra, son musée d'art moderne, son quartier du barcode, Oslo est idéale pour un city trip. Située au fond d'un fjord, entre mer, montagne, la capitale norvégienne n'est jamais loin de la nature. C'est aussi l'occasion de s'aventurer dans la campagne et tester le glamping. Le pays regorge d'hébergements décalés: tente suspendue dans la forêt, yourte au bord d'un lac, géode avec vue sur le ciel…

2. Londres, royale et décalée

So british, avec ses bus rouges, son heure du thé et ses gardes royaux avec leur bonnet en poil d'ours, mais aussi so cosmopolite et alternative, c'est Londres. Il y en a pour tous les goûts. On ira manger un fish and chips ou boire une bière en terrasse le long de la Tamise. On visitera les grands musées et les galeries d'art. On ira acheter des vêtements décalés à Camden town ou très chics chez Harrods…

3. Le Portugal, entre mer et gastronomie

Que vous alliez voir la famille, que vous vouliez profiter de la douceur des villes lusitaniennes pour vous changer les idées après cette année Covid ou que vous ayez décidé de travailler des muscles encrassés par le confinement en faisant du surf avec les falaises en toile de fond: le Portugal est à portée de main. Même si le pays déconfine avec prudence, les préparatifs pour la saison touristique sont en cours et des vols sont ouverts vers Porto, Lisbonne, Madère… Alors que les cafés et les restaurants ont rouvert, c'est l'occasion d'aller déguster des vins de Porto ou de savourer des pastéis de nata directement sortis des fourneaux. Le Portugal s'apprécie aussi à travers la beauté de ses paysages naturels. À ce titre, les îles de Madère, volcaniques et vertes, avec les jardins botaniques à Funchal, valent la visite.

4. Les must do à Dubaï

La ville des Émirats arabes unis avec ses gratte-ciel en plein désert et ses îles artificielles est un vaste terrain de jeu et de loisirs.

JEUX D'EAU: Pour une poussée d'adrénaline, les sports nautiques à sensation sont à tester autour de la marina. En jet-ski vous admirerez l'architecture futuriste depuis les eaux azur. Et les parcs d'attractions aquatiques sont légion.

DÉSERT: Au-delà de la grande bleue, vous naviguerez dans un océan de sable en 4x4, en quad ou à dos de chameau. Vous glisserez sur les dunes en sandboard. Pour la nuit, optez pour le glamping dans une tente de luxe.

SKI: Neige, chocolat chaud, location de matériel, remontées mécaniques: non vous n'êtes pas dans les Alpes, mais au Mall of the Emirates. Le centre commercial abrite une station de ski.

SHOPPING: Dans le temple de la consommation, de nombreux magasins sont ouverts en continu. Vous pourrez acquérir des articles de luxe dans les immenses centres commerciaux, mais aussi vous balader dans les souks.

VUE PANORAMIQUE: Pour embrasser Dubaï depuis les hauteurs, direction Burj Khalifa. Le plus haut bâtiment du monde héberge une plateforme d'observation avec une vue spectaculaire.

Découvrez tous les articles du Supplément Printemps dans notre édition du 20 avril (E-Paper) et en ligne dans les prochains jours sur lessentiel.lu.



