Des programmes de diététique pour les jeunes

La consommation de fruits et de légumes reste un pilier de la diététique, à en croire les acteurs du secteur. Actuellement, les fruits et légumes sont consommés chaque jour par respectivement 72% et 74% des résidents, d’après Eurostat. Tant le ministère de la Santé que l’Association nationale des diététiciens du Luxembourg (ANDL) plaident pour la consommation de cinq portions de fruits et légumes par jour, que ce soit pour les enfants ou les adultes.

Une portion équivaut «à une pomme, une tomate, deux mandarines ou deux poignées de légumes ou fruits coupés», détaille le ministère. L’idéal est de répartir à peu près équitablement entre les fruits et les légumes, selon Monique Ludovicy, directrice de Restopolis, qui gère 50 restaurants et 70 cafétérias scolaires et universitaires. «Les produits frais sont à privilégier, même si le surgelé reste une bonne alternative», indique-t-elle.

Fruits gratuits pour les enfants

Des campagnes visent à sensibiliser le public à ces questions, notamment des ateliers pédagogiques sur l’alimentation à destination des plus petits. Le programme Schouluebst (fruits à l’école) est quant à lui destiné aux enfants et adolescents, les écoles participantes recevant des fruits gratuits à distribuer.

Dans les cafétérias de Restopolis, l’une des dernières campagnes, «Rethink your drink», incitait à réfléchir au choix des boissons. Elle a permis de réduire de «7% la vente de sodas, 7% celle de thé froids et de 5% celle de jus de fruits», selon Monique Ludovicy, qui a dans le même temps constaté une progression de 23% de la vente d’eau.

