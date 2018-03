Un budget de plus de 19 500 euros par élève

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indiquait, à la rentrée de septembre dernier, qu'un élève coûte 18 000 euros au Luxembourg. «Deux fois plus que la moyenne dans les pays développés», relevait même l'instance. Ce mardi, le Statec confirme la tendance et glisse même des chiffres plus élevés. Selon l'Institut luxembourgeois de la statistique, un élève du fondamental a coûté 19 593 euros sur l'année scolaire 2015/2016. C'était 19 855 euros pour un élève du secondaire et 19 728 euros pour un élève du secondaire technique.

L'effort financier du pays en matière d'éducation est donc significatif. Il n'a d'ailleurs cessé d'augmenter ces dernières années. Le budget de l'enseignement public a passé la barre des deux milliards d'euros en 2016 et a gonflé encore à 2,2 milliards l'an passé, toujours selon les données du Statec.

Des effectifs en hausse

Le pays comptait, sur l'année scolaire 2016/2017, 101 524 élèves, dont 48 319 dans le fondamental, 39 171 en post-primaire et plus de 13 000 dans les programmes internationaux. Le nombre d'enseignants atteignait lui 5 715 dans le fondamental (soit 1 300 de plus qu'il y a dix ans) et 4 504 dans le post-primaire (800 de plus qu'en 2006/2007).

Selon le Statec, les moyens consacrés à l'éducation au Luxembourg pourraient notamment avoir un effet positif sur le décrochage scolaire, dont le taux est passé à 12,4% des élèves en 2015/2016 contre 14,9% dix ans plus tôt.

(nc/L'essentiel)