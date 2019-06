Soirée galère pour les passagers vers le Findel

Les orages qui ont frappé le Luxembourg mercredi soir ont aussi eu des conséquences sur le trafic aérien. La durée de vol de plusieurs avions à destination du Findel s'est ainsi sérieusement allongée. Les pilotes ont dû adapter leur plan de vol aux conditions météorologiques et reporter leur atterrissage, à cause des pluies diluviennes et de la foudre.

Le Boeing 737-800 de Luxair, en provenance de Malaga (Espagne), qui devait normalement atterrir à 22h20 sur le tarmac luxembourgeois, a ainsi été dérouté une première fois vers l'aéroport de Charleroi (Belgique), dans l'attente d'une météo plus clémente au Grand-Duché. Il n'a finalement pas pu se poser sur le sol belge en raison de la densité du trafic.

Le pilote a alors décidé de se diriger vers Lille, où l'avion a fini par atterrir à 23h45. Après un ravitaillement en kérosène, l'appareil a redécollé vers Luxembourg vers 0h50, où il est arrivé sans encombre à 1h20, soit trois heures plus tard que l'horaire prévu. L'aéroport, qui ferme habituellement à 23h, est resté exceptionnellement ouvert plus longtemps pour accueillir les appareils retardés.

Un appareil frappé par la foudre

Les vols Milan-Luxembourg et Hambourg-Luxembourg ont eux aussi été mouvementés. Le premier a dû être dérouté vers l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle, avant de pouvoir rallier la capitale luxembourgeoise vers 1h15, avec environ trois heures de retard. Le second a été dévié vers Sarrebruck, avant de pouvoir finalement atterrir à Luxembourg vers 1h du matin, accusant plus de deux heures de retard. Le Vienne-Luxembourg a été dévié vers Franfort-Hahn, où les passagers ont pris le bus pour achever leur périple vers la capitale luxembourgeoise.

La rotation entre Madrid et l'aéroport luxembourgeois a également été plus compliquée que prévu. Le pilote a choisi de poser son avion au Findel malgré les intempéries. Alors qu'il se trouvait sur le tarmac, l'appareil a été frappé par la foudre. Par mesure de sécurité, la soute à bagages est restée fermée jusqu'à la fin de l'orage. Les passagers ont dû patienter un peu avant de pouvoir récupérer leurs affaires...

Important passenger information: currently there are heavy thunderstorms around the airport, this is causing delays. Thanks for your understanding. — Luxembourg Airport (@luxairport) 5 juin 2019

(pp/L'essentiel)