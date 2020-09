Le patrimoine doit «rester amusant»

Mètre à la main, les équipes délimitent les distances entre les monuments. Finie la libre circulation dans le château d’Ansembourg, qui ouvre ses portes samedi et dimanche. Dans ce «petit Versailles», comme l’équipe aime le surnommer, le masque sera obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à chaque entrée et les visites guidées seront limitées à dix personnes par groupe.

Des mesures essentielles pour Christophe Déage, président de LH Europe-Grand Château d’Ansembourg, qui n’empêcheront pas les visiteurs de venir. «Je pense que, quand on a envie de découvrir le patrimoine, on a aussi envie de jouer le jeu et de respecter les mesures», rassure-t-il. Si le château reste très encadré, le jardin, lui, est plutôt libre. Sur les 4 hectares de verdure, difficile de ne pas respecter la distanciation. Les enfants pourront participer aux activités sans porter de masque.

Un choix partagé au Moulin de Beckerich, où un escape game est organisé samedi, pour découvrir son histoire. «On sait qui on aura dans les groupes. Ce sont souvent des familles, ensemble au quotidien, on ne va pas leur demander d'avoir un masque pour une heure de jeu», explique Romuald Collard, coordinateur culturel à l’ASBL D’Millen. Tout est pensé pour que chaque groupe ait ses propres énigmes. «Il faut que ça reste amusant. S’il y a trop de restrictions et que les visiteurs ne s’amusent pas, alors on aura raté notre défi», confie-t-il.

(Noémie Koppe/L'essentiel)