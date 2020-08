Luxexpo The Box s'est déconfiné en hauteur

«Cela faisait depuis mars que j'attendais de venir à Luxexpo The Box», commentait hier, sur le toit du parking du centre d'expositions au Kirchberg, Carolina, 31 ans, en passant en revue des portants de vêtements. En raison de la crise du Covid-19, Luxexpo The Box avait été contraint assez tôt de se confiner en reportant des événements qui en général attirent des dizaines de milliers de visiteurs. Ce week-end, la réouverture s'est faite avec un événement estival inédit, organisé assez spontanément, le Box Street Market.

Une soixantaine d'exposants ont répondu présent. Pour des raisons sanitaires liées au virus, l'événement était organisé sur le toit du site, et des hôtesses passaient avec des pulvérisateurs de gel.

«Il y a des DJ, à boire et à manger, des accessoires de mode, le lieu et l'atmosphère sont sympas. C'est parfait», sourient sous leur masque Khadia, 29 ans, Anaïs, 25 et Amanda 37. «Ça fait du bien de retrouver ce type d'événements», renchérissent Daniela, 35 ans, et David, 37. Le couple, et Valentine, leur fille, ont malgré tout apprécié leur été dans la capitale. «Avec les manèges dans les quartiers, il restait de quoi s'occuper». Les deux Cat, respectivement, 20 et 30 ans, appréciaient de participer à nouveau «à un événement social, sanitairement sûr».

(L'essentiel/ Séverine Goffin)