Notre série d'été... au Escher Déierepark

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce mercredi, un petit voyage dans la région d’Esch-sur-Alzette. On vous emmène découvrir les cabanes dans les bois du Escher Déierepark, dans lesquelles vous pouvez passer plusieurs nuits.

Notre journaliste, Noémie Koppe, a visité la cabane du Dr Dachs, où une fois la porte passée, le décor vous transporte dans un autre univers. Ce parc connu pour ses 120 animaux et sa gratuité attirent de plus en plus de visiteurs. Surtout depuis l’ouverture des cabanes. Pour y passer une nuit, comptez au minimum 150 euros.

La carte postale estivale est diffusée à 17h43 et 19h43 sur «L'essentiel Radio». Vous pouvez également (ré)écouter le reportage sur le Escher Déierepark.

(L'essentiel)