Belval «spectaculaire» pour Esch 2022

Mercredi, le Conseil de gouvernement a validé la mise à disposition, pour Esch 2022, d’une douzaine de lieux sur la terrasse des hauts-fourneaux à Belval. Des espaces qui accueilleront «le quartier général» de l’organisation et la programmation artistique et culturelle de cet événement majeur pour Esch-Sur-Alzette et le pays dans trois ans.

Jeudi matin, le président du Fonds Belval, Luc Dhamen, a détaillé la liste de ces espaces avec un leitmotiv: le côté «spectaculaire» du projet qui se dessine au pied des hauts-fourneaux. Un site phare du «patrimoine industriel», à l’identité forte. «Belval allie déjà le passé, le présent et aussi le futur», se réjouit Luc Dhamen. La ministre de la Culture, Sam Tanson, promet «quelque chose d’assez formidable et expérimental».

«Tous les aménagements ont vocation à perdurer après 2022»

Concrètement, des espaces existants comme la halle couverte, la massenoire et le haut-fourneau C seront adaptés. D’autres, et notamment des bureaux, seront créés. Le principal chantier concernera la restauration d’une partie de la «Mollerei», ancienne halle technique destinée à devenir un véritable laboratoire digital. «Sur tout le site, les gens pourront passer d’un endroit à l’autre, profiter de la programmation, se promener à pied», glisse Sam Tanson.

«Nous voulions vraiment profiter de ce cadre exceptionnel, et tous les aménagements ont vocation à perdurer après 2022», ajoute Luc Dhamen. Le projet de loi qui validera définitivement le concept doit être déposé à l’automne prochain et voté dans la foulée. Les travaux pourront ensuite débuter et le timing s’annonce d’ores et déjà serré. Le coût du projet, lui, n’est pas encore fixé.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)