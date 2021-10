Un cambriolage dure «entre 5 et 10 minutes»

En 2020, 1 080 cambriolages de maisons habitées ont été rapportés à la police grand-ducale (en baisse de 23% par rapport à 2019, notamment en raison de la crise sanitaire) dont la moitié se déroule entre octobre et février, au moment où la nuit tombe plus tôt. La police renforce alors ses patrouilles à des moments et dans des endroits ciblés mais estime que «la sensibilisation du grand public joue un rôle primordial dans la prévention des cambriolages».

Elle distille donc quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises. «En moyenne, la durée d'un cambriolage ne dépasse pas 5 à 10 minutes (...) de jour comme de nuit»: elle conseille donc de fermer fenêtres et portes (de garages et de caves compris) et d'enclencher le système d'alarme «même lors d'une courte absence». La police invite aussi à éclairer son domicile et à éviter de garer son véhicule dans un endroit sombre.

En cas d'absence de quelques jours, les voisins seront un précieux allié. Chacun peut également solliciter la police via le formulaire «Départ en vacances». Des fonctionnaires viendront patrouiller aux alentours de votre domicile. Enfin, la police prévient: «Il est déconseillé d'affronter le cambrioleur de manière directe». Mieux vaut composer le 113 et «signaler au cambrioleur qu'il n'est pas passé inaperçu, par exemple en faisant du bruit, en criant ou en allumant l'éclairage».

Tous les conseils sur police.public.lu.

