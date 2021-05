Le Luxembourg veut mieux utiliser son bois

Cartographiée en 2016, la filière bois représente près de 20 000 emplois au Luxembourg. «Sans surprise, c'est surtout dans le nord et dans l'est du pays», souligne Franz Fayot, ministre de l'Économie, «et c'est une filière qui continue à prendre de l'importance, car on a besoin de plus en plus de bois dans la construction. Avec le Wood Cluster de chez Luxinnovation, on veut donc accompagner les entreprises pour les aider à dégager des produits à haute valeur ajoutée».

«On produit du bois de qualité, ici au pays, qui faisait partie, ne l'oublions pas, de l'ancien département français des Forêts (de 1795 à 1814)», se remémore Franz Fayot. «C'est une matière première historique et je suis persuadé que c'est une filière qui est très prometteuse, car elle nous permet aussi d'avancer au niveau de l'économie circulaire, car le bois peut être réutilisé plusieurs fois».

«Le bois est de plus en plus utilisé dans le secteur du bâtiment», complète Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, «et une pénurie est remarquée au niveau international. Ici, au Luxembourg, le bois est donc une ressource naturelle que l'on pourrait encore mieux utiliser. Nous devons protéger notre patrimoine naturel, et nous voulons aider, via notre nouveau «Klimabonus Bësch», tous les acteurs privés du secteur. Des aides financières sont proposées si on tend vers une forêt «résiliente»».

«Les derniers étés ont été très durs pour nos forêts et le réchauffement climatique est fortement ressenti par le secteur», indique Carole Dieschbourg. «Nous proposons donc de nouvelles aides et grâce à notre nouveau label «Eist Holz» (Notre bois), nous proposons aux entrepreneurs d'être transparents lorsqu'ils travaillent de manière durable. Nous essayons ainsi de mettre en place des circuits courts au bénéfice de tout le secteur. L'idée, c'est vraiment de diminuer les longs transports et de booster les jobs locaux».

«La filière bois se développe au niveau de toute la Grande Région», rappelle encore le ministre de l'Économie. «Et notre idée, ce n'est pas de devoir aller chercher du bois en Pologne ou à plus de 1 000 km, mais de travailler avec le bois des régions limitrophes, tant au niveau de l'industrie avec des entreprises comme Kronospan, à Sanem, que dans la menuiserie ou la construction».

«On veut collaborer pour construire un marché interrégional dans la filière du bois», conclut Franz Fayot. «C'est pour ça que nous avons lancé, en octobre 2020, le e-Holzhaff, qui est une plateforme électronique pour mettre en lien les producteurs de bois (les privés et les communes). Le Luxembourg a une tradition dans les métiers du bois et ce sont vraiment des métiers où il faut donner envie aux jeunes de se lancer. Ce sont certainement des formations que nous allons devoir revaloriser».

