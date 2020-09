Les résidents vont chez le médecin six fois par an

Au Luxembourg, chaque habitant a consulté un médecin (généraliste ou spécialiste) en moyenne 5,8 fois en 2017, selon une étude de l'Inspection générale de la sécurité sociale publiée vendredi. Une fréquentation quasiment identique à celle de nos voisins français (5,9) mais inférieure aux Belges (7) et aux Allemands (9,9) et à la moyenne UE-OCDE (6,8).

Les patients pouvaient compter sur 3 médecins pour 1 000 habitants contre 4,3 en Allemagne, 3,2 en France et 3,1 en Belgique.

Des médecins de plus en plus vieux

Des médecins de plus en plus vieux: plus de 40% des praticiens ont ainsi plus de 55 ans au Luxembourg, comme en France, en Belgique ou en Allemagne. Au Grand-Duché, seuls 5% ont moins de 35 ans contre 20% en Allemagne, et plus de 10% en France et en Allemagne. La Sécurité sociale rappelle que pour remédier à ces problèmes, le Luxembourg «est en train de définir un cycle de formation de 3 ans en médecine, probablement à partir de 2021, dans l’espoir d’augmenter le nombre de jeunes médecins exerçant dans le pays à moyen terme».

Si les médecins pourraient manquer dans quelques années, le Luxembourg n'a en revanche pas de soucis à se faire en ce qui concerne ses infirmiers. Il en compte 11,7 pour 1 000 habitants, contre 10,5 en France, 11,2 en Belgique et 13,1 en Allemagne.

Séjours plus longs à l'hôpital

En termes de matériel, le Luxembourg est un peu moins bien doté que ses voisins puisqu'il ne compte que dix scanners soit 16,5 pour un million d'habitants quand l'Allemagne en compte 35, la Belgique 24 et la France 18. Même chose côté IRM: le Luxembourg n'en compte que 11,5 pour un million d'habitant contre par exemple 35 en Allemagne.

Côté lits, le Grand-Duché disposait de 4,5 lits pour 1 000 habitants en 2018, c'est un de moins qu'en 2009 (5,5). Une diminution observée dans tous les pays de l'OCDE. C'est l'Allemagne qui présentait le nombre de lits le plus élevé (8).

Des lits que les patients luxembourgeois utilisent plus longtemps: un séjour à l'hôpital durait en moyenne 7,6 jours au Luxembourg contre 5,4 jours en France et 6,4 jours pour la moyenne des pays de l'OCDE. Les mamans sont par exemple chouchoutées puisqu'elles restaient en moyenne quatre jours après l'accouchement contre trois jours pour les autres pays étudiés.

