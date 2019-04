Moins de carburant vendu à cause des accises?

Les ventes de produits pétroliers se sont élevées à 2 957 418 tonnes métriques* en 2018 au Luxembourg, en progression de 6,2% sur un an, selon des chiffres présentés ce mardi. Le Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL) fait état d’une «progression inattendue» de ces ventes, qui restent tout de même en dessous de celles de 2005, année de référence (-1,2%). Sur le total écoulé l’an passé, on note une hausse de 7% à la fois du volume des carburants routiers (2 135 122 tonnes métriques) et de celui de jet-fuel (599 566 tonnes métriques).

Le GPL explique cette évolution par une conjoncture économique favorable en Europe et la «situation exceptionnelle» qui a touché le secteur au dernier semestre 2018. D’un côté, la hausse des coûts de transports routiers en Allemagne après un transfert des marchandises du fluvial vers la route, en raison du niveau exceptionnellement bas du Rhin, ont fait grimper les prix à la pompe, et causé des pénuries. Cela a entraîné une consommation supérieure aux stations-services luxembourgeoises proches de l’Allemagne. De l’autre, la crise des «gilets jaunes» en France a perturbé la chaîne d’approvisionnement vers ce pays et la Belgique, entraînant là aussi un mouvement de ravitaillement vers le Grand-Duché.

Les prix à la pompe devraient augmenter

Le groupement est aussi revenu sur la hausse annoncée des accises par le gouvernement pour atteindre ses objectifs climatiques, émettant des réserves. À partir du 1er mai, le litre d’essence à la pompe sera taxé d’un centime supplémentaire et le diesel, de deux cents. Le GPL constate que «les camionneurs professionnels sont une clientèle très sensible aux prix» et, pour la première fois, le niveau des accises sur le diesel au Luxembourg sera plus élevé qu’en Belgique, où il existe un système de remboursement pour les clients professionnels. Un «bon tiers» des volumes de diesel écoulés sur les autoroutes l’étant vers les camions, «il y aura un impact sur les clients professionnels», entrevoit Romain Hoffmann, président du GPL. Ceci d’autant qu’au niveau des infrastructures, «on n’est pas très bien lotis, il y a massivement trop peu de parkings comparé par exemple à la Belgique qui a investi pour pouvoir accueillir les poids lourds».

Aussi, le GPL anticipe l’augmentation des marges brutes accordées par l’État à partir de l’année prochaine, «pour compenser l’augmentation des coûts dans le secteur depuis deux ans». Combinée à la proportion grandissante des biocarburants qu’il faudra intégrer dès 2020, qui sont plus chers, les prix à la pompe devraient mécaniquement augmenter. Le GPL craint ainsi un risque de délocalisation des ventes sans diminution des nuisances, une perte de recettes pour l’État, et des pertes d’emplois et d’investissement dans le secteur au Luxembourg.

*Une tonne métrique correspond à 1 325 litres d’essence et 1 190 litres de diesel/mazout.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)