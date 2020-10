«Le chauffeur de taxi tenait un homme par le bras»

Que s'est-il réellement passé sur l'A6, dimanche matin, avant qu'un homme de 34 ans ne perde la vie, fauché involontairement par un automobiliste sur l'autoroute? Alors que nous vous expliquions déjà jeudi quelques éléments sur les circonstances du drame, un témoignage obtenu par L'essentiel confirme et donne une nouvelle lecture des faits: «Nous avons aperçu un taxi, une Mercedes noire, arrêté en plein milieu de l'autoroute sur la voie de gauche, ce qui est très dangereux. Le chauffeur tenait un homme par le bras».

La scène s'est déroulée sous le pont de la bretelle entre l'A3 et l'A6, aux alentours de 0h30, précise notre témoin. Quelques dizaines de minutes plus tard, un homme qui marchait sur l'autoroute perdait la vie entre les sorties Mamer/Capellen et Bridel/Strassen... Une coïncidence qui a forcément interpellé ce témoin, qui s'est empressé de prévenir les autorités. «Nous avons appelé la police pour leur dire ce que nous avons vu. Ils ont confirmé que c'était lié...».

Des «incidents» à l'intérieur du taxi

Contacté par L'essentiel, le parquet s'est refusé à tout commentaire précisant simplement qu'une enquête avait été diligentée. Des investigations qui ont pris une nouvelle tournure, la police confirmant finalement la thèse d'un incident avec un taxi. L'homme était passager et la course a mal tourné: «Des incidents se sont produits à l'intérieur du taxi», révèlent les autorités. Un appel à témoins a été lancé pour en savoir plus sur l'enchaînement des événements.

Il est désormais établi que le taxi a circulé sur l'A13 en direction de Luxembourg avant de passer sur l'A4 à Foetz, puis sur l'A6 via la Croix de Cessange. Le client a-t-il forcé le chauffeur à l'arrêter sur l'autoroute? A-t-il été débarqué du taxi? Dans quelles conditions, et pour quelles raisons? Des questions qui demeurent pour l'instant sans réponses...

(th/jw/L'essentiel)