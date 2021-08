Nos lecteurs lèvent le voile sur leurs (jolis) couples

Qu’elle naisse au milieu de la cour d’école ou bien plus tard sur Internet, aucune histoire d’amour ne se ressemble. Et vous l’avez prouvé en répondant nombreux à notre récent appel, fiers de pouvoir mettre en avant votre couple et parcours singuliers. Parfois étranges, il faut le dire, souvent doux et avec toute la fantaisie nécessaires, vos messages nous ont fait fondre et nous avons décidé d’en partager quelques-unes.

Beth, dans un récit poignant, confie comment l’amour a donné à sa vie un élan salvateur. Un virage à 180 degrés même, où le bonheur a remplacé la dépression. Grâce à cet homme, placé sur sa route via une application de rencontres. 103 kilomètres entre eux? Peu importe, ils se sont vus et ne se sont plus quittés depuis trois ans. «Il a franchi ma porte et je suis tombée éperdument amoureuse», écrit-elle. Aujourd'hui, ils sont mariés et forment une jolie «famille patchwork avec cinq enfants».

Geoffrey, lui, a 51 ans et raconte qu’il en avait 17 quand il est tombé amoureux de cette fille, plus jeune, au lycée. «Nous sommes mariés depuis 21 ans et je l'aime comme au premier jour».

«Il a vomi sur mes chaussures»

L’amour peut également vous tomber dessus dans des circonstances plus tristes. Tanja a rencontré son compagnon il y a neuf ans, lors des obsèques d’un ami commun.

Pour finir sur une touche plus cocasse, quoi de mieux que l’anecdote de Noémie? «Juste avant qu'on soit ensemble, il a vomi sur mes chaussures». Des bases solides et sans tabou pour un couple qui fait son chemin depuis déjà trois ans.

Et s’il y avait un enseignement à tirer de cet article, c’est qu’il ne faut pas se poser de questions. En amour peut-être plus que pour toute autre chose… tout est possible!

(L'essentiel)