Où trinquer est-​​il le moins cher en Europe?

Au Luxembourg, boire un petit coup coûtait seulement 0,4% de moins que la moyenne européenne en 2019, selon les chiffres d'Eurostat. Et c'est sans grande surprise à l'est qu'on trouvait l'alcool (spiritueux, vins et bières) meilleur marché: il coûtait 24% de moins que la moyenne européenne en Roumanie, 21% en Bulgarie, 20% en Hongrie ou encore 13% en République tchèque. Les Finlandais doivent eux débourser près du double (91%) devant les Irlandais (82%) et les Suédois (44%).

Si trinquer n'est pas très cher au Luxembourg, les chips et les cacahuètes qui accompagnent votre verre sont en revanche parmi les plus onéreuses de l'UE. Les prix de l'alimentation sont effet parmi les plus élevés d'Europe (25% supérieurs à la moyenne européenne). Le Grand-Duché n'est battu que par le Danemark (29%). C'est décidément à l'est qu'il faut prendre l'apéro puisque l'alimentation coûte 35% de moins que la moyenne européenne en Roumanie et 31% de moins en Pologne.

(mc/L'essentiel)