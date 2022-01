Le marché auto freiné par la pénurie de puces

Le marché automobile luxembourgeois a été affecté l’an passé, la faute à la pandémie de Covid et la pénurie de microprocesseurs. Quelque 44 372 immatriculations ont été enregistrées en 2021, selon des chiffres officiels obtenus ce jeudi. Cela représente une baisse de 1,8% par rapport à 2020, et de 19,3% comparé à 2019, qui reste une année record avec 55 008 immatriculations.

Les classements



Les trois premières marques pour les voitures particulières et mixtes sont: Volkswagen (5 154 unités, 11,62% de part de marché), Mercedes (4 483, 10,10%) et BMW (4 469, 10,07%). «Si on retire certains véhicules mixtes (minibus), BMW passe à la deuxième place au niveau des voitures particulières», précise la Febiac. Les 5 modèles les plus vendus sont la VW Golf, la Peugeot 208, la Fiat 500, le VW T-Roc et le VW Tiguan.

«La pénurie des microprocesseurs - qui touche toutes les marques - a entraîné un ralentissement des cadences de production et un report des délais de livraison des véhicules. Pour de nombreux clients, ceux-ci ont été reportés en 2022», commente Guido Savi, porte-parole de la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile (Febiac). Et de compléter: «Cette crise touche davantage les véhicules 100% électriques et plug-in hybrides (PHEV) qui contiennent plus de microprocesseurs et il n’y aura pas un retour à la normale avant fin 2022».

«Les commandes continuent à rentrer»

Les véhicules électrifiés ont tout de même continué leur percée, sous l’impulsion de primes étatiques incitatives et de l’introduction de nombreux nouveaux modèles. Leur part de marché atteint 36,8% en 2021, contre 19,8 en 2020 et 7,6% en 2019. Dans le détail, les «100% électriques» représentent 10,5% des immatriculations, les hybrides rechargeables sont à 10 % et les non-rechargeables à 16,3%.

Au regard de ces chiffres et de la situation conjoncturelle, Guido Savi se veut rassurant: «Cela ne reflète pas du tout un désintérêt du consommateur pour la voiture. Les commandes continuent à rentrer et la croissance du marché des véhicules d’occasion confirme cette tendance», conclut-il.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)