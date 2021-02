Des dépistages au moins jusqu'à la mi-​​juillet

Tester, tester, tester. Le Luxembourg ne change pas de politique face à la pandémie et prépare déjà la troisième phase des tests à grande échelle (large scale testing). Celle-ci a été présentée lundi matin et doit durer de la mi-mars à la mi-juillet, soit quatre mois, avec un objectif de 53 000 tests PCR par semaine et 1 000 tests sérologiques hebdomadaires. Le tout pour un budget global de 42,83 millions d'euros, contre 60 millions d'euros sur 7 mois et demi pour la phase 2. Selon les derniers chiffres, publiés dimanche soir, plus de 1,88 million de tests ont été effectués dans le pays depuis le début de la pandémie.

Pour la ministre de la Santé, ces tests à grande échelle ont déjà prouvé leurs bienfaits. «C'est un des piliers de notre stratégie de lutte contre le virus, qui nous a permis de mieux gérer que d'autres pays à des moments donnés», explique Paulette Lenert, ministre LSAP de la Santé. Avec ces tests, «on a une vue anticipée sur ce qui se passe. C'est quelque-chose qu'on cherche à maintenir, surtout maintenant avec les variants en circulation. Les semaines et les mois à venir restent critiques, il importe de disposer d'un maximum d'informations sur la façon dont le virus se développe au Luxembourg». Ce qui permet ensuite de freiner les transmissions. «Le test est toujours le préalable à un traçage qui nous permet de rompre les chaînes de transmission».

Des données sur le vaccin

Mais cette troisième phase différera quelque peu des précédentes. Avec d'abord l'ajout de tests sérologiques, qui permettront de savoir non seulement qui a des anticorps, mais aussi quelle quantité. Au 10 janvier, 7% des personnes ayant passé un test sérologique avaient des anticorps. En outre, la troisième phase de tests permettra de vérifier l'efficacité des vaccins. Avec pour objectif d'«avoir des connaissances supplémentaires sur le fait qu'une personne vaccinée puisse à nouveau s'infecter. On ne le sait pas à 100%, aujourd'hui, c'est important. La stratégie de tests nous permettra d'avoir ces informations». Les données de la campagne de vaccination seront à cet effet croisées avec celles des tests à large échelle.

L'évolution de la pandémie du 29 février 2020 à aujourd'hui, avec en bleu les cas positifs, en noir le nombre de morts et dans les bulles les différentes restrictions.

Enfin, la phase de tests à venir sera «encore plus flexible», indique Paulette Lenert. «Des équipes mobiles pourront aller vraiment très rapidement dans les maisons de soins ou dans les endroits où on juge qu'il y a des urgences pour intervenir». Globalement, la ministre de la Santé a aussi récapitulé les six derniers mois de la pandémie, depuis août, avec un sommet fin octobre à 750 cas pour 100 000 habitants, puis une baisse progressive à partir du début d'année. «Ma priorité absolue sera toujours la protection des personnes vulnérables et une prise en charge de haute qualité pour nos patients», martèle Paulette Lenert. «Notre premier objectif consiste à aplatir la courbe (du Covid) pour préserver les capacités de notre système de santé.

(jw/L'essentiel)