Les prix des logements ont encore flambé

L’immobilier augmente toujours rapidement au Luxembourg, comme le montre une étude du Statec publiée lundi. Les prix ont progressé de 11,4% au deuxième trimestre 2019, par rapport à la même période l’année dernière, selon l’institut de statistiques. La montée des prix a connu une brusque accélération, puisqu’elle s’établissait «seulement» à 7,1% en 2018 et 5,6% en 2017.

La hausse est uniforme pour tous les types de biens. En un an, elle a atteint 10,7% pour les appartements anciens et 11,5% pour les neufs, sachant que ces derniers reviennent toujours «entre 15 et 20% plus cher qu’un appartement existant d’une surface comparable», note l’étude. Les maisons anciennes ont quant à elles vu leur prix bondir de 11,8%. Il faut désormais débourser en moyenne 742 335 euros pour acquérir une maison unifamiliale. Dans la capitale, où les tarifs sont plus élevés, il faut investir nettement plus, 1,16 million d’euros, soit quasiment deux fois plus que dans le nord du pays (541 756 euros).

Les loyers augmentent moins vite

L’une des explications de l’augmentation tendancielle des prix est la hausse du nombre de transactions. Alors que 5 093 appartements avaient été vendus en 2007, ils étaient 7 543 à avoir changé de propriétaire l’année dernière. La progression a été continue, à l’exception de quelques brèves périodes, notamment fin 2008/début 2009, au moment de la crise financière.

Les loyers ont augmenté moins rapidement que les prix d’achat de maisons. Des variations de 1% et 0,7% ont été notées pour les appartements et les maisons. Là encore, c’est le canton de Luxembourg qui affiche les prix les plus élevés et une augmentation parmi les plus rapides du Grand-Duché.

(jg/L'essentiel)