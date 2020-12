Le Luxembourg se veut «ambitieux» sur le climat

Juste à temps pour le 5e anniversaire de l'Accord de Paris. Le Luxembourg a adopté, pour la première fois, une loi nationale sur le climat, indique ce jeudi le ministère de l'Environnement, dans un communiqué. Le texte de la loi a été adopté mardi, à la Chambre des députés, avec 54 voix pour et quatre abstentions.

À travers cette loi, des objectifs «clairs et ambitieux» ont été fixés: réduire des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 2005, atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 au plus tard, et limiter le réchauffement climatique à 1,5° C. En outre, un «observatoire indépendant» nouvellement créé aura pour mission de surveiller scientifiquement la mise en œuvre de la politique climatique, et devra conseiller le gouvernement en conséquence.

Le Fonds pour le climat et l'énergie «renforcé»

De plus, le Fonds pour le climat et l'énergie, en tant qu'instrument de financement de la politique climatique, «sera encore renforcé», souligne le ministère de l'Environnement. Fourni, entre autres, par une partie de la nouvelle taxe sur le CO2, ce fonds pourra à l'avenir financer «un large éventail de mesures» dans les domaines de la protection du climat, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la finance durable, non seulement au Luxembourg mais aussi dans les pays en développement, complètent les autorités.

À noter que le vote de cette loi n'est pas seulement lié à l'Accord de Paris, mais s'inscrit également dans une semaine cruciale pour la protection du climat dans toute l'Europe. Ce jeudi et ce vendredi, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE) se prononceront ainsi lors d'un Conseil européen sur des ambitions plus élevées, et débattront de l'objectif minimum de 55% de réduction des émissions.

(ol/L'essentiel )