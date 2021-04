«Pas au Conseil d'État pour faire de la politique»

L'essentiel: Comment devient-on président du Conseil d'État si jeune?

Christophe Schiltz: Déjà, il faut être membre du Conseil d’État. Les nominations au poste de président se font selon un système informel de rotation entre le CSV, le LSAP et le DP. Et là, c’était le tour du LSAP. Quand c’est au tour d’un parti, c’est son membre le plus ancien avec encore un an de mandat qui devient président.

Quel est le rôle du président?

Le rôle est double. D’un côté, assurer le bon fonctionnement du Conseil d’État, faire en sorte qu’il joue pleinement son rôle dans le jeu des institutions. D’un autre, la représentation vers l’extérieur, avec la presse, avec les autres institutions, le gouvernement, la Chambre ou d’autres au niveau international.

Et les priorités de votre mandat de 3 ans?

Nous avons renforcé le secrétariat au fil de ces dernières années, je pense que là on pourrait encore essayer de faire un effort. On a besoin du secrétariat, qui fait un très bon travail de recherche, de préparation des dossiers… D’un autre côté, il faut essayer de réformer un peu notre système informatique sur lequel on fait ces recherches.

«Nous sommes sous pression»

Quel est le travail du Conseil d'État, concrètement?

Analyser les projets de lois, propositions de loi et projets de règlements grand-ducaux et examiner s’ils sont en conformité avec des normes supérieures de droits, comme la Constitution, les traités internationaux, les principes fondamentaux de droit... Il y a un échange avec le gouvernement et les commissions de la Chambre qui est important. S’il y a des questions qui se posent, il y a des réunions avec les commissions, avec le ministre ou ses fonctionnaires…

La pandémie a changé le rythme de travail du Conseil d'État...

Pour une partie des projets en lien direct avec les mesures, nous devons donner notre avis dans un délai très raccourci. Là nous sommes sous pression, les autres institutions aussi. Nous regardons toujours les textes en détail. Ce qui change c’est qu’on ne peut pas toujours, si nous estimons que quelque chose ne va pas, proposer un autre texte.

Seulement 7 femmes sur 21 conseillers

Avec le recul, vous pensez qu'il y a eu des erreurs?

Je ne dirais pas qu’il y a des erreurs importantes. Plus on a le temps, plus on peut améliorer un texte, c’est vrai. Mais bon, c’est dans la nature de la situation actuelle que les délais sont raccourcis et nous essayons de faire notre mieux pour qu’il y ait de bons textes. Mais c’est important que les dossiers passent par la Chambre et le Conseil d’État. En Belgique, le tribunal a annulé les mesures que le gouvernement avait prises sans l’intervention du Parlement et du Conseil d’État.

Le Conseil n'est pas composé que de juristes...

Un minimum de onze juristes (sur 21 conseillers) est prévu, mais pas exclusivement. Le DP vient d’envoyer le directeur du conservatoire, par exemple. La loi prévoit aussi une représentation équilibrée entre hommes et femmes. Actuellement, on a sept femmes, le minimum inscrit dans la loi. Je pense qu’on pourrait encore tendre vers plus d’équilibre pour avoir plus de mixité qui ne pourrait être que bénéfique.

Il y a des divergences politiques, entre conseillers?

Politique, moins, juridique peut-être. Ce qui est bien, puisqu’il y a alors une discussion et on cherche un consensus. Ici, ce n’est pas comme à la Chambre des députés, où ils suivent une ligne politique. Bien sûr, chacun à propre opinion, y compris en droit, mais en termes de politique de parti, non je ne dirais pas. On ne vient pas au Conseil d’État pour faire de la politique. Je n’exclus pas qu’il y ait des conseillers par après qui souhaitent faire de la politique. Deux ministres actuels étaient au Conseil d’État avant, Dan Kersch et Sam Tanson, mais ils avaient aussi des mandats au niveau communal. Moi, je fais mon mandat de président et j’envisage après de continuer ma carrière professionnelle, que je continue à exercer aussi, de diplomate aux Affaires étrangères.

(Recueilli par jw/L'essentiel)