Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Spectacle Echternach aux couleurs de l'Irlande

Le show de musique et danse irlandaise «Rhythm Of The Dance», qui a déjà triomphé un peu partout dans le monde, fait escale au Trifolion, à Echternach. Effets spéciaux, danse haletante et musique endiablée ont séduit plus de 7 millions de spectateurs. Le spectacle aura lieu ce samedi, à 20h, les tickets sont disponibles à partir de 48 euros sur: kultopolis.com

Spectacles Le plaisir du conte aux Rotondes

Avec le programme Fabula Rasa, jusqu'au 2 février, les Rotondes veulent bousculer le monde codifié des contes. «Rien de tel qu'une touche d'inattendu pour moderniser et raconter autrement des histoires qu'on croit connaître», promettent-elles. Cinq spectacles sont prévus parmi lesquels du théâtre de marionnettes ces vendredi et samedi, à 19h, et une réflexion sur les diktats de la beauté, dimanche, à 15h et 17h. Un atelier créatif en compagnie d'une cuisinière et d'une pédagogue de théâtre est prévu dimanche, de 10h à 16h. Et une exposition de livres surprenants est à voir.

Musée À la découverte d'un monstre marin

Ce samedi, le fossile d’un pliosaure et une reconstitution de sa tête en 3D intégreront définitivement les expositions permanentes du musée national d’Histoire naturelle à Luxembourg. Ce monstre marin nageait dans les océans du Jurassique, il y a 170 millions d’années. Pour accueillir dignement ce résident, le natur musée lui dédie une journée spéciale dimanche. La section de paléontologie organisera des visites guidées, de 15h à 16h, et un atelier de moulage d’une dent de pliosaure, de 15h à 17h. De 10h à 18h, le concours «Dessine-moi un monstre des mers», sera proposé avec à la clé une visite exclusive dans le labo et les collections paléontologiques.

Musique Les fans de heavy metal seront comblés

La prochaine Metalbörse a lieu ce dimanche à la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette. Le prochain rendez-vous est fixé ce dimanche, de 11h à 18h. Les fans de heavy metal auront la possibilité de dénicher quelques perles telles que CDs, vinyles, tee-shirts, objets, et de découvrir les nouveautés du moment.

Théâtre Une pièce sur la guerre civile américaine

Deux représentations de «Süden» sont programmées, ce vendredi et ce samedi, au Grand Théâtre de Luxembourg. L'histoire de la pièce se déroule en 1861, aux États-Unis, à la veille de la guerre civile entre les États du nord et du sud. Cinq jeunes personnes sont sur le point de s'effondrer. Elles sont dépassées par leurs sentiments et questionnent leurs idées sur la sexualité, l'identité et la culpabilité.

Un avant-goût de la pièce:

Mode Le meilleur de la «street-​​culture» fait étape au pays

Michael Dupouy, fondateur de LA MJC, l'agence d’événementiel parisienne chargée de dénicher les futures tendances de la mode urbaine, sort chaque année son ouvrage «All Gone». La nouvelle édition de ce recueil sera présentée ce samedi au Luxembourg. Pour cela, rendez-vous au magasin Smets Men, dans la capitale, de 18h30 à 21h, pour une séance de dédicaces avec DJ et autres animations. Voir notre article ici.

Sport S'initier au Parkour

La Kaizen Parkour Academy propose d'initier les plus de 30 ans à cette discipline qui consiste à franchir des obstacles. La séance se tient ce samedi, de 17h à 18h30, à la salle de sport de Remerschen. Inscription sur: cgremich.eu/fr/parkour/.

Crédit: CGRemich Parkour

Shopping Renouveler sa garde-robe à moindre coût

Les amateurs de shopping et de vêtements vintage trouveront probablement leur bonheur à Luxexpo The Box ce samedi, avec Vinokilo - Vintage Kilo Sale. Le principe est simple, contrairement aux boutiques classiques, ici les clients paient les vêtements qu'ils veulent au poids, en l'occurrence 40 euros/kg. Une manière d'acheter des vêtements de seconde main, parfois même de marque à moindre coût.

Danse Une soirée de tango

Une milonga, soirée où danser le tango argentin, aura lieu ce samedi, à 20h30, au centre culturel Altrimenti, à Luxembourg. Elle sera précédée à 19h par une préparation à tenue par deux maestros. Stage et milonga: 25 euros. Inscription sur: altrimenti.lu.

Crédit: altrimenti.lu

Littérature Deux marchés des livres en un week-end

Deux marchés du livre auront lieu ce week-end. L'un au centre culturel Opderschmelz, à Dudelange, ce samedi, dès 10h, sera dédié aux livres pour enfants. L'entrée est libre. L'autre, ce samedi, de 14h à 19h, et ce dimanche, de 9h30 à 18h, au centre culturel de Cessange, s'adresse aux lecteurs de tous les âges. À côté des livres d'occasion, il y aura aussi des lectures et de quoi lutter contre la fringale et la soif. L'entrée est également libre.

Shopping Un vide-dressing au MClub

Un vide-dressing sera organisé dans la boîte de nuit MClub, à Luxembourg, ce dimanche, de 15h à 19h. Des milliers d'articles pour femmes seront proposés. L'entrée est à 3 euros et inclut une boisson.

