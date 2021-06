Un radar vandalisé sur la N8, le 2e en 10 jours

Dimanche, le radar automatique entre Saeul et Brouch, sur la N8, a été bombé de noir, rendant son fonctionnement impossible. Il devrait être réparé d’ici la fin de la semaine. Un acte de vandalisme qui intervient 10 jours seulement après celui constaté sur le radar situé entre Beckerich et Oberpallen, sur la N24.

C’est d’ailleurs ce radar qui avait été le premier à faire les frais des vandales: il avait été endommagé en février 2016 alors même que les radars étaient encore en phase de test (NDLR: ils ont été mis en service en mars 2016). Cela avait coûté un millier d’euros à l’État. D’autres appareils ont depuis été détériorés, notamment celui de Raemerich, tagué avec de la peinture violette en mars 2019.

Le radar sur la N24

Le radar de Raemerich

Les 25 radars automatiques ont flashé 142 700 fois en 2020 (soit 22% de moins qu'en 2019). Le plus actif est resté celui situé sur la B7, non loin de Schieren (36 600), devant le radar de Merl sur l'A4 (27 700) et celui de Lipperscheid sur la N7 (12 700).

La dégradation d'un radar est punissable de 8 jours à un an de prison et de 251 à 5 000 euros d'amende.

(L'essentiel)